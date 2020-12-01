Mersin'de kumar oynayan 8 kişiye 79 bin lira ceza uygulandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde para karşılığı kumar oynarken jandarma ekiplerince yakalanan 8 kişiye, yasa dışı kumar oynamak ve pandemi kurallarını ihlal ettikleri için 79 bin 100 lira para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tömük Mahallesinde bir binada para karşılığı kumar oynandığı bilgisine ulaşan Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, kumar oynamak için yer ve imkan sağlayan 3 şüpheli şahıs ile kumar oynadığı tespit edilen 8 kişi suçüstü yakalandı. Binada yapılan aramada kumar oyununda kullanılan 980 TL nakit para ile 32 deste iskambil kağıdı ele geçirildi.

Kumar oynadığı belirlenen 8 şüpheliye, Kabahatler Kanunu gereği 9.800 TL, Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlalden 44.100 TL ve bulaşma riskini arttıran şans oyunlarını oynamaktan 25.200 TL olmak üzere toplam 79.100 TL idari para cezası uygulandı. Kumar oynatan 3 şüpheli şahıs ise haklarında yapılan adli işlemin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kumar oynandığı tespit edilen bina belediye ekipleri tarafından mühürlenerek

kullanıma kapatıldı.