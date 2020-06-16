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Mersin'de kural ihlali yapan sürücülere 32 bin lira ceza

Mersin’de jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde kusurlu görülen ve kural ihlali yaptıkları belirlenen 83 sürücüye, 32 bin 471 lira para cezası uygulandı.

Mersin'de jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde kusurlu görülen ve kural ihlali yaptıkları belirlenen 83 sürücüye, 32 bin 471 lira para cezası uygulandı.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, meydana gelen trafik kazaları neticesinde gerçekleşen can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi, alkol etkisinde araç kullanımı, motosiklet ve motorlu bisiklet kaynaklı trafik kazalarının önlenmesi ve sürücülerin trafik kuralları ile mevcut kısıtlamalara uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek amacıyla jandarma trafik ekiplerince denetim yapıldı.


723 motosiklet ve aracın kontrol edildiği denetimlerde, kusurlu görülen 83 sürücüye 32 bin 471 lira para cezası uygulandı, 13 sürücünün sürücü belgesine el konulurken, 6 motosiklet trafikten men edildi.

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