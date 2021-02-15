İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin'de kural ihlali yapan sürücülere ceza yağdı

Mersin’de jandarma trafik ekiplerince yapılan bir günlük denetimlerde, kural ihlali yaptıkları belirlenen 58 araç sürücüsüne 100 bin 486 lira para cezası uygulanırken, 45 araç trafikten men edildi.

Mersin'de jandarma trafik ekiplerince yapılan bir günlük denetimlerde, kural ihlali yaptıkları belirlenen 58 araç sürücüsüne 100 bin 486 lira para cezası uygulanırken, 45 araç trafikten men edildi.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, trafik kazalarının en aza indirilmesi ve denetim faaliyetleri yoluyla yol kullanıcıları üzerindeki algılanan yakalanma riski duygusunun artırılması amacıyla, motosiklet ve traktörlere yönelik sabit ve seyir halinde özel denetim yapıldı.


Denetleme sonucunda bin 916 araç kontrol edilirken, kusurlu görülen 58 kullanıcıya 100 bin 486 TL para cezası uygulandı, 45 araç trafikten men edildi, 23 kişinin ise sürücü belgesiz araç kullandığı tespit edildi. Denetimlerde ayrıca bin 421 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs yakalandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.