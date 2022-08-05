Mersin'de kurs merkezlerindeki öğrencilerden büyük başarı

Kurs merkezlerinde öğrenim desteği sağlanan, dönem boyunca uzman eğitmenler eşliğinde sınava hazırlanan 573 öğrencinin 102'si yüksek başarı göstererek hayallerine kavuştu. 102 öğrenicinin 41'i fen lisesi, 57'si nitelikli Anadolu lisesi ve 4'ü de sosyal bilimler lisesine yerleşti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak için, özellikle dezavantajlı bölgelerde açtığı kurs merkezlerinden başarı hikayeleri yükselmeye devam ediyor. Hem ilçe şartlarından hem de zorlu ekonomik koşullardan dolayı dershane imkanına erişimin zor olduğu ilçelerde açılan kurs merkezilerinden yararlanan birçok öğrenci hem ailelerinin hem de öğretmenlerinin yüzünü güldürdü. Anamur ve Bozyazı eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde eğitim gören LGS öğrencilerinden 13'ü fen lisesine, 4'ü ise sosyal bilimler lisesine girmeye hak kazandı.

Anamur Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Rehber Öğretmeni Gökhan Poyraz, öğrencilerin başarılarıyla çok mutlu olduklarını ve gururlandıklarını belirterek, “Biz tamamen ücretsiz bir kurum olduğumuz için, Anamur açısından çok avantajlı bir durumdayız. Ücretsiz ve etik değerler dahilinde bir eğitim verdiğimiz için, Anamur'a çok büyük bir değer kattığımızı düşünüyorum. Bu gurura ortağız. Öğrenciler bu imkanı, özellikle kendilerine verilmiş büyük bir şans olarak değerlendiriyor. Anamur şartlarını ve imkanları düşünürsek Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu bu katkı, öğrencilere 7/24 bizlere ulaşma imkanı verdiği için, burada eğitim alma imkanı verdiği için, öğrenciler de kendini çok şanslı hissediyor. Onlar şanslı hissettikçe biz de kendimizi çok mutlu hissediyoruz” dedi.

Bozyazı Kurs Merkezi Sorumlusu Mustafa Hasan Özkan ise kurs merkezindeki 55 LGS öğrencisinin 10'unun fen lisesini, 1'inin ise sosyal bilimler lisesini kazandığını ifade ederek, hazırlık süreci boyunca öğrenci, aile ve öğretmen işbirliği ile yanında olduklarını anlattı. Özkan, “Öğrencilerimizin bu kısıtlı zamanını, lehimize çevirerek başarı elde ettik. Öğrencilerimizin sadece eğitim ve sınav başarısından ziyade, sosyal bir birey olmaları için de çabaladık. Bunun için sınıf içi ve sınıf dışı aktiviteler, etkinlikler, konferanslar, konserler, piknikler ve geziler düzenledik. Bundan önce genellikle maddi durumu olmayan öğrencilerimiz, ilçemizde kurs merkezi bulunmadığından Anamur'a gitmek zorunda kalıyorlardı. Çıkış saatlerinden sonra eve dönüşleri çok geç olduğu için, bu süreç onları olumsuz etkiliyordu. Kimi görsek, Vahap Başkanımıza sonsuz teşekkürlerini sunuyorlar. Hepsi bu durumdan çok mutlu” diye konuştu.

Kurs merkezinde hazırlanarak sınava giren ve Antalya Elmalı Fen Lisesi'ni kazanan Eren Baki Toklu “Öğretmenlerimizin bize çok desteği oldu. Bizim anlamadığımız konuları bize açıkça anlattılar. Bize denemeler verdiler, onları çözdük. Ara tatillerimizde bize test çözdürdüler. Antalya Elmalı Fen Lisesi'ni kazandım” şeklinde konuştu.