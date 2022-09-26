Mersin'de kurs merkezlerindeki öğrencilere yemek hizmeti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in sosyal medya hesabından duyurduğu, dezavantajlı mahallelerdeki kurs merkezlerinden yararlanan ortaokul öğrencilerine yönelik öğle yemeği hizmeti, Turgut Türkalp, Halkkent, Mithatpaşa, Eskiömerli ve Özgürlük LGS Kurs Merkezlerinde başladı.

5, 6, 7 ve 8. sınıflara yönelik kurs hizmeti verilen merkezlerde sabahları derse gelen öğrenciler, öğleden sonra da okullarına gidiyor. Zamanla yarışan öğrenciler, kurs merkezinin sunduğu öğle yemeği hizmeti sayesinde evlerine gidip yemek zorunda kalmadıkları gibi, okulda da para harcamak zorunda kalmıyor. Hem zamanları hem de paraları cebinde kalan öğrenciler, sağlıklı sıcak yemek yiyerek okullarının yolunu tutuyor.

“Öğrencilerimiz yemeklerini yedikten sonra okullarına gidecek”

Sosyal Hizmetler Dairesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, “LGS Kurs Merkezlerimizden faydalan öğrencilerimizin, öğleden önce bizlerden aldığı dersler sonrası eve gidip yemek yemelerinin, sonrasında okullarına yetişmelerinde sıkıntı oluşturduğunu gözlemledik. Bu öğrencilerimizin ya yemek yemeden okullarına gittiklerini, ya da aperatif geçiştirdiklerini gördük. Aşhanedeki gıda mühendislerimizle birlikte bir menü hazırladık. Burada bizler öğrencilerimizin hem fiziksel gelişimine hem de bilişsel gelişimine uygun bir katkı sunmak istiyoruz. Bundan böyle, tüm LGS Kurs Merkezlerimizden faydalanan öğrencilerimiz önce derslerini alacaklar, ardından ücretsiz öğle yemeklerini yiyecekler ve biz onları bu şekilde okullarına uğurlayacağız. Kurs merkezlerimizde LGS'ye hazırlanan yüzlerce öğrencimiz bu hizmetimizden faydalanacak” dedi.

“Kantinler çok pahalı. Bir simit alıyordum, doymuyordum”

Büyükşehir Belediyesinin kurs merkezini çok sevdiğini, yemekleri de çok beğendiğini söyleyen Nupelda Kardelen Turhan ise “Bu kursu çok seviyorum. Dersimiz saat 11.20'de bitiyor. Sonra yemekhaneye geliyor ve yemek yiyoruz. Yemekler çok güzel. Evden direkt okula gidiyor ve yemek götüremiyordum. Fazla bir şey de alamıyordum. Bir simit alıyordum, doymuyordum. Şimdi yemeğimi kurs merkezinde yiyorum” diye konuştu.

Şirin Altunç da hem kurs merkezinden hem de yemek hizmetinden çok memnun olduğunu anlatarak, “Ben bu kursa 5. sınıftan beri geliyorum. Kursumuz ve öğretmenlerimiz çok iyi. Eğlenceli bir şekilde ders anlatıyorlar. Yemekler çok leziz. Annem evde yemek yapmak zorunda kalmıyor. Bence bu kursa herkes gelmeli. Eve gidiyordum, yemeğimi yiyordum, kıyafetlerimi giyiyordum bayağı zorlanıyordum. Ama şimdi burada yemek olduğu için okuluma daha kolay gidebiliyorum” ifadelerini kullandı.