Mersin'de kurtuluş coşkusu etkinliklerle taçlandı

Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü kutlamaları, Toroslar Belediyesi'nin düzenlediği çeşitli etkinliklerle taçlandı.

Etkinlikler kapsamında, binlerce Mersinlinin bir araya gelerek Kuvayı Milliye ruhunu yeniden canlandırdığı 'Zafer Yürüyüşü'nün yanı sıra, '3 Ocak Mersin'in kurtuluşu' konulu şiir yarışması, Kurtuluş Kupası Resmi Kurumlararası Futbol Turnuvasının şampiyonluk maçı ile Geleneksel Atlı

Okçuluk ve Yaya Kemankeş gösterileri tarihi günün coşkusunu zirveye çıkardı.

Mersin Yazarlar Derneği (MEYAD) ile birlikte bu yıl üçüncüsü organize edilen ‘3 Ocak Mersin'in kurtuluşu' konulu şiir yarışmasında dereceye girenlere ödülleri, düzenlenen bir törenle verildi. Mersin'in yanı sıra Türkiye'nin 9 vilayetinden yarışmacının katıldığı etkinliğin ödül töreninde konuşan MEYAD Başkanı Rüştü Aydın, şiir yarışmasına ve etkinliklerine katkı sunmasından Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna'ya teşekkür etti. Başkan Tuna ise genç nesle tarih şuurunu unutturmamak, geçmiş ile geleceği buluşturmak adına düzenledikleri '3 Ocak Mersin'in kurtuluşu' konulu şiir yarışmasının Türkiye çapında ilgi görmesinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Mersin ve ilçelerinin yanı sıra Türkiye'nin birçok ilinden 26 eserin katıldığı şiir yarışmasında dereceye girenler tüm, yarım ve çeyrek altın ile ödüllendirildi. Dereceye girenlere ödüllerini Tuna ve protokol üyeleri takdim etti.

Kurtuluş Kupasının sahibi Mersin Defterdarlığı”

Toroslar Belediyesi'nin, kurtuluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında bu yıl 12'ncisini düzenlediği ‘Kurtuluş Kupası Resmi Kurumlararası Futbol Turnuvası'nın şampiyonu Mersin Defterdarlığı oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda başlatılan, bu yıl kent genelinden 36 kurumun katıldığı ve 106 maçın oynandığı turnuvanın 3'üncülük ve final karşılaşması, 3 Ocak Mersin'in Kurtuluş Günü'nde Koray Aydın Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Mersin Gümrük Müdürlüğü'nü 1-0 mağlup eden Mersin Defterdarlığı, turnuvanın şampiyonu olurken, ikincisi Mersin Gümrük Müdürlüğü, üçüncüsü de İl Milli Eğitim Müdürlüğü oldu.

Geleneksel Atlı Okçuluk Gösterisi, nefes kesti

Toroslar Belediyesi'nin, kurtuluş yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlediği ‘Geleneksel Atlı Okçuluk ve Yaya Kemankeş' gösterileri de nefes kesti.

Güneykent Mahallesi'nde bulunan Şehit Uzman Çavuş Mustafa Sarı Spor Tesisi'nde gerçekleştirilen gösteri, soğuk havaya rağmen vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenirken, hedefe ok atan atıcılar ise izleyicilerden büyük alkış aldı.

Türk kültürünün en köklü sporlarını gelecek nesillere tanıtılmasının amaçlandığı etkinlikte, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna da ata binerek vatandaşları selamladı ve ok atışı yaptı. Tuna, milli ve kültürel değerlerin önemine dikkat çekerek, “Her yıl 3 Ocak kutlamalarında ata sporlarımızı Mersinlilerimizle buluşturarak, birliğimizi ve beraberliğimizi daha da güçlendirmeye çalışıyoruz” dedi.