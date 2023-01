Mersin'de kurtuluş coşkusu

Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü, çeşitli etkinlikler ve törenle kutlandı. Özellikle Jandarma Genel Komutanlığına bağlı komando birliğinin tüfekli hareketi ile helikopterde üzüm salkımı gösterisi nefes kesti.

Mersin Valiliği koordinasyonunda düzenlenen 3 Ocak Kurtuluş Günü kutlamaları, sabah saat 08.00'de Toroslar Belediyesi önünden başladı. Toroslar Belediyesi tarafından organize edilen yürüyüşe; Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri ve öğrenciler katıldı. Belediye önünden Tren Garına kadar süren yürüyüşte renkli görüntüler oluştu. Kortej yol boyunca sevgi gösterileriyle karşılandı. Mehteran Takımı eşliğinde yürüyen Mersinliler, kağnı ve cepheye mermi taşıyan kadınların temsili olarak canlandırdığı görüntülerle renkli kareler oluşturdu.

Tren Garındaki törende ise gazilerin oluşturduğu temsili milis kuvvetlerini taşıyan tren, Vali Pehlivan, Tuğamiral Gedik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından karşılandı. Vali Pehlivan, trenden inen gazilerin öperek uzattığı Türk bayrağını öperek teslim aldı. Gazilere çiçeklerin sunulmasının ardından törene katılanlar bando eşliğinde Cumhuriyet Meydanına yürüdü.

Kutlamalar Cumhuriyet Meydanında devam etti

101. yıl coşkusu Cumhuriyet Meydanında da devam etti. Vali Pehlivan, Tuğamiral Gedik ve Başkan Seçer'in Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Vali Pehlivan, Tuğamiral Gedik ve Başkan Seçer'in, cipe binerek kutlamalara katılanların kurtuluş bayramını kutladığı törene, Karabağ Savaşı'nda gazi olan Azerbaycanlı askerler de katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunduğu törende, öğrenciler şiirler okudu, Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösteri gerçekleştirdi. Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığından bir asker de günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

"O günler zorlu ve çetin günlerdi"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, törende yaptığı konuşmada, Türk milletinin tarih boyunca esareti kabul etmediğini vurgulayarak, "Bugün yürüyüşte vatandaşlarımızla buluştuk. Tıpkı 101 yıl önce 3 bölüğün Toroslar'ın eteklerinden şehre yürüyüşünü andırır şekilde o buluşmamızı gerçekleştirdik. Bu yürüyüşte attığımız her adımda hepimizin zihninde o gün bu kutlu mücadeleleri veren ecdadımız vardı. Hepimizin gönlünde onlara duyduğumuz sevgi, saygı, minnet duyguları vardı. O günler zorlu ve çetin günlerdi. Önce İngilizler, sonra Fransızlarla çarpıştık. Bu kutsal toprakları pay etmeye çalıştılar ama bu aziz millet kendi topraklarında operasyon yapılmasına, birliğinin, bütünlüğünün bozulmasına asla fırsat vermemişti, yine vermeyecektir. 3 yılı aşkın süre çok çetin mücadeleler veriliyor. Onlarca yapılan savaşlar ve kazanılan mücadeleler oldu. Sadece erkekler değil, 7'den 70'e herkesin mücadelesiyle bu başarı elde ediliyor. İşte 3 Ocak'ta da birliklerin şehrimize gelişiyle zafer taçlandırılmış ve bayrama dönüşmüş oluyor" dedi.

"Daima özgür kalacağız"

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise 101 yıl önce bu topraklarda kanla, canla, inançla, aşkla ve kararlılıkla bağımsızlık destanı yazıldığını belirterek, "Vatanın her karışında olduğu gibi, şartlar ne olursa olsun esarete asla boyun eğilmeyeceği tüm dünyaya ilan edildi. Çünkü bizim için bağımsızlık, aldığımız nefes gibi hayati, ekmek gibi, su gibi kutsaldır. Bu değerler, bizim vicdanımızdır, gelecek için yol haritamızdır. Onun için 101 yıldır özgürüz. Daima özgür kalacağız. Her zafer, bir bedel içerir. Tarih boyunca ödenen bedelleri bilmezsek, gelecek için yolumuzu da bulamayız. Bir yanda cephede düşmana karşı amansız mücadele verenler, bugün olduğu gibi minnetle anılırken, diğer yanda düşmanla işbirliği ve yağmacılık peşinde koşanlar, tarihin utanç sayfalarında yerini almıştır. Çünkü mücadeleyi ne mandacılar, ne işbirlikçileri kazanmıştır. Tarihi yazanlar, her zaman bedel ödeyenler olmuştur. Mersin'de bu tarihi yazanlar Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Müfreze komutanları Mithat Toroğlu, Şeref Genç, Osman Muzaffer, Veli Haşim. Çavuşlu Köyünden Safiye Ünlü, Çopurlu Köyünden Ayşe, Gülekli Hatice, Tarsus'tan Adile Onbaşı ve adını sayamadığım daha nice Kuvayı Milliyeci kahramanlar olmuştur. Bugünü, işte o cesur, o fedakar kahramanlarımızın verdiği eşsiz bedellere borçluyuz. Ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı.

JÖAK'ın helikopterli gösterisi ve silahlı hareketler nefes kesti

Öte yandan törende, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı komando birliğinin silahlı hareketi ile Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) personeli tarafından helikopter ile gerçekleştirilen ‘üzüm salkımı' gösterisi büyük ilgi gördü. Cumhuriyet Meydanı üzerinde birkaç tur atan helikopterden sarkan jandarma ekipleri, görsel bir şölen sundu. Vatandaşlar, gösteriyi cep telefonlarıyla kaydetti. Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği de bir konser verdi. Alkışlarla meydana gelen Mehteran Birliğinin çaldığı marşlara coşkuyla eşlik eden Mersinliler, bayraklarla eşlik etti.