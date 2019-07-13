Mersin'de limonata festivali düzenlenecek

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, önümüzdeki yılın nisan ayında yapılması planlanan Mersin Limonata Festivali'ne destek vereceklerini belirterek, "Biz istiyoruz ki, Mersin bir festival kenti haline gelsin" dedi.

Mersin Limonata Festivali Komitesi üyeleri, 2020 yılının Nisan ayında gerçekleştirilmesi planlanan festivale destek istemek için Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti.

Mersin'i bir festival şehri haline getirmek istediklerini söyleyen Seçer, festivalin düzenlenmesine destek vereceklerini belirtti. Türkiye'nin, hatta Avrupa'nın konuşacağı festivalleri hayata geçirmek istediklerini ifade eden Seçer, önemli bir narenciye üretim merkezi olan ve limonun yüzde 70'inin üretildiği Mersin'de böyle bir festivalin yapılmasına sıcak baktıklarını kaydetti. Seçer, ayrıca Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan bir personeli de festival komitesine destek vermesi için görevlendirdi.

“Biz istiyoruz ki Mersin bir festival kenti haline gelsin”

Seçer, kentte etkin festivallerin yapılması gerektiğini dile getirerek, "Biz istiyoruz ki, Mersin bir festival kenti haline gelsin. Ama bu demek değildir ki, her aklımıza gelen temada, iyi düşünülmeden, hesap edilmeden, el yordamıyla bir şeyler yapalım. Ben istiyorum ki festival yapalım, az sayıda yapalım ama etkin festivaller yapalım. Bunların tanıtımını doğru yapalım, altını iyi dolduralım. Temel amaç burada, bir kentin tanıtımına katkı sunmak” diye konuştu.

“Avrupa'nın konuştuğu çok daha büyük festivaller haline getirmeniz mümkün”

Festivalde önemli olanın, kentin tanıtımı kadar insanları çekmek ve o etkinliğe getirmek olduğundan söz eden Seçer, “Bunun için de kullanacağınız temalar önemli. Cazip olmalı. Burada sağlayacağınız etkinlikler son derece önemli. İnsanlar buraya gelmeli. Sonuç olarak da etkin, Türkiye'nin konuştuğu belki de Avrupa'nın konuştuğu çok daha büyük festivaller, artık rüştünü ispatlamış, dünyanın konuştuğu festivaller haline getirmeniz mümkün. Bu seçtiğiniz tema Mersin'e uygun bir tema. Burası önemli bir narenciye üretim merkezi. İyi bir seçim diye düşünüyorum tema olarak. Bunun içini doldurmak komitenin, sizlerin görevi. Önemli olan bizim bu işin neresinde olacağımız” ifadelerini kullandı.

“Festival tadında bir festivalin içerisinde olmak isteriz”

Sıkıntıların olduğu ya da iyi çalışılmamış, konusuna hakim ve yetkin olmayan insanların hazırladıkları festivallerin kaynak israfından başka bir şey olmadığını vurgulayan Seçer, her kaynağı çok değerli bildiklerini ve belediye olarak çok rasyonel kullanmak istediklerinin altını çizdi. Seçer, “Hakikaten festival tadında bir festivalin içerisinde olmak isteriz. Uygun olan her türlü bu tip etki getirecek festivallere ya da etkinliklere biz destek oluruz. Bu noktada da biz bir temsilci verebiliriz. Bunu yapacaksak zaten Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde yapabiliriz. Arkadaşlarımız ile bir çalışma olabilir. Biz de elimizi taşın altına koyalım ama bazı beklentilerimiz olacak belediye olarak. Bu işin içinde olma, halkın bunu bilmesi, görmesi, takdir etmesi de bizim için önemlidir. Çünkü sonuç almamız önemlidir. Bunlar hesaplanır. Herkes üzerine düşeni yapar. Biz uygun gördük, üzerimize düşen budur ve bunu yapacağız dediğimiz zaman bunu hakkıyla ve edebiyle yaparız. Onda kimsenin bir endişesi olmasın” şeklinde konuştu.

“Müzik, eğlence olsun, biz her türlü imkânı sağlarız”

Başkan Seçer, Mersin Limonata Festivali'nin sürdürülebilir olmasının da önemine dikkat çekerek, şöyle devam etti; "Bizden yana buradan rahat çıkın ama yeter ki ayakları yere basan, daha sonra da sürdürülebilir olsun. Çünkü bu işler bir yıllık olmuyor. Emekleme süreci vardır. Belki bu yıl aksaklıklar olur, gelecek yıllarda biraz daha derken kadro da zenginleşir. Kentin inanacağı bir festival olması lazım. Böylece çok daha fazla destek alırsınız. Cıvıl cıvıl bir festival olsun. Müzik eğlence olsun, biz her türlü imkânı sağlarız. Mersin çağdaş bir kent, modern bir kent. Deniz kenti, doğa kenti, kültür kenti, medeniyet kenti, her şey var burada. Buna uygun bir şey olmalı. Gelecek olan insan müzik dinleyecek, eğlenecek, bağırarak şarkı söyleyecek. Özgürce sokakta gecenin bir yarısına kadar dolaşacak. Kalacak yeri olacak, para harcayacak. Nisan ayı uzun gibi görünse de bu tip hazırlıklar için aslında kısa sayılmaz ama 9 ay süratle geçer. İyi çalışılırsa ben olabileceğini düşünüyorum."

“Bir Mersin limonatası neden yok dedik”

Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı ve Mersin Limonata Festivali Komite Başkanı Prof. Dr. Kemal Bilir ise Mersin'in birçok cari ürününün katma değer ile Türkiye'ye kazandırılmadığından söz ederek, “Esasen kalkınma tarımdan başlar. Yani tarım endüstrisi çok önemli. Burada da Fatih Beyin ‘Bir Mersin limonatası neden yok?' sorusunu ısrarla sormasının beraberinde de bir Mersin limonatası ürünü de gerçekleştirildi. Aksaray'da üretiliyor şu an için ama Bursa'da bu kadar güçlü bir limonata bankası varken, limonun yüzde 70'ini üreten Mersin'de bu ürüne dayalı katma değerli ürünlerin olmaması gerçekten bir sorun. Bu anlamda da belki yapılabilecek ve alınacak çok ciddi yollar var. Beraberinde de bunu bir festivale dönüştürebilir miyiz tartışmaları da yaptık. En sonunda da bunu bir limonata festivali olarak tanımladık” dedi.

Ziyaretin ardından festival komitesi tarafından Başkan Seçer'e ‘Mersin Limonata Festivali' yazılı tişört, şapka ve plaket hediye edildi.

Ziyarette, Mersin Baro Başkanı ve aynı zamanda Mersin Limonata Festivali Komite Başkan Yardımcısı Bilgin Yeşilboğaz, festivalin koordinatörü, gazeteci Fatih Alkar ve komite üyeleri de yer aldı.