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Mersin'de limonla ilgili kurgu habere ilişkin 4 kişi adliyeye sevk edildi

Mersin’in Erdemli ilçesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesince satın alınan 100 ton limonla ilgili kurgu haber yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesince satın alınan 100 ton limonla ilgili kurgu haber yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Erdemli ilçesinde bir limon bahçesinde kayda alınan ve sosyal medyada paylaşıldıktan sonra basında da yer alan görüntülerin ardından AK Parti Mersin İl Başkanlığınca suç duyurusunda bulunuldu. Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda görüntülerde yer alan Mahmut D, Ömer T. ve bu kişilerin görüntüsünü kaydettiği ileri sürülen Emrah T. ile çekimle ilgisi bulunduğu iddia edilen Kumkuyu eski belediye başkanlarından Ömer S. adliyeye sevk edildi.


Zanlıların 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla adliyeye sevk edildikleri öğrenildi.

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