Mersin'de lise öğrencilerine trafik eğitimi

Mersin'de Toroslar Çağdaşkent Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerine yönelik trafik eğitimi verildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince verilen eğitimde, karayolunda yaya olarak uyulması gereken kurallar, güvenli geçiş noktaları, kaldırımda uyulması gereken kurallar, karşıdan karşıya geçerken dikkat edilmesi gereken hususlar, gece yolda yürürken yapılması gerekenler, sürücü olarak uyulması gereken kurallar, yolcu olarak araç içerisinde ve servislerde yolculuk ederken dikkat edilecek hususlar, araç içerisinde doğru oturma şekilleri, çocuk bağlama sistemleri, toplu taşıma araçlarına iniş ve biniş kurallarında görsel ve teorik bilgilendirme yapıldı.