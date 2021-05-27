Mersin'de madeni yağ fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Edinilen bilgiye göre, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi içerisinde faaliyet gösteren bir madeni yağ fabrikasında yangın çıktı. Yangına önce OSB içerisinde bulunan ekipler, ardından Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın dolayısıyla bölgeden yoğun duman yükselirken, polis ekipleri önlem aldı. Ekipler, fabrika içinde iş makinaları ile duvarları yıkarak yangını söndürmeye çalıştı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, uzun uğraşların ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmasının devam ettiği yangının neden çıktığı öğrenilemedi.