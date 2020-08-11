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Mersin'de mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde meydana gelen heyelan ve su baskını nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde meydana gelen heyelan ve su baskını nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Bölgede mahsur kalan 11 kişilik doğasever grup kurtarıldı.


Alınan bilgiye göre, Niğde'nin Ulukışla ilçesinden gezintiye çıkan ve Mersin'in Çamlıyayla ilçesine hareket eden 11 kişilik doğasever grubu, 9 Ağustos günü arazi aracıyla 2 bin 500 metre yükseklikteki Karakapı mevkisine geldi. Doğaseverler, aşırı yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda yolun kapanmasıyla, bölgede mahsur kaldı. Grupta yer alan Emir Yener, Tarsus Belediyesi ile jandarma ekiplerini arayarak yardım istedi.


İhbar üzerine belediyeye bağlı itfaiye, arama-kurtarma ekipleri ve jandarma, bölgeye ulaşmak için yola çıktı. Ekipler, sabaha karşı dağlık bölgeye ulaştı. Yapılan çalışma sonucunda kurtarılan doğasever grup, güvenli bölgeye alındı. Jandarma ekipleri grubun Ulukışla'dan geldikleri araçlarını da kurtarıp, ekibe teslim etti. Tekrar araçlarına binen doğaseverler, bölgeden ayrıldı.

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