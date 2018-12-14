Mersin'de maraton fuarı başladı

Ş iş birliği ile bu yıl 4.'sü gerçekleştirilecek olan Uluslararası Mersin Maratonu'nun tanıtım fuarı başladı. Yüz binin üzerinde insanın koşacağı maratonu tanıtmak için kurulan fuarda, müzikten dansa, eğlenceden spora kadar birçok aktivite bir arada olacak.

Maraton heyecanı fuarda yaşatılıyor

Maraton fuarında vatandaşlar hem eğlenceyi hem de maraton heyecanını bir arada yaşamaya başlarken, fuarda kayıtlar da alınmaya devam ediyor. Ayrıca kayıt olan vatandaşlara göğüs numaraları, çanta ve tişörtleri de teslim ediliyor.

16 Aralık 2018 Pazar günü koşulacak olan 4. Uluslararası Mersin Maratonu öncesinde tüm kent maraton heyecanına ortak olmaya başladı. Forum Mersin Alışveriş Merkezi'nde çok sayıda standın yer aldığı fuarın ilk günü, ünlü sporcuların katılımı ile gerçekleştirilen 'Sporun Mutfağındakiler Paneli' ile sporcular deneyimlerini katılımcılar ile paylaştı.

Fuarın ilk gününde saat 09.00-09.30 arası Mersin Büyükşehir Belediyesi Bilinçli Spor Ekibi tarafından sabah sporu ile başlayan fuar etkinlikleri, 10.00-12.00 saatleri arasında Gazeteci Yazar Murat Ağca'nın moderatörlüğünde, Youtuber Tuğçe Yılmaz, Youtuber Seda Altın, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Bilal Porsun, Milli Eski Atlet İsmail Akça ve spor eğitmeni Naumman Mazıcıoğlu'nun katılımı ile Sporun Mutfağındakiler Paneli gerçekleşti.

Panel kapsamında panelistler sporun ne olduğu, branşların nasıl seçilmesi gerektiği, beslenmenin spordaki önemi ve Mersin Maratonu gibi konularda katılımcıları bilgilendirdi. Toplumda spor kültürünün yaygınlaştırılması gerektiği üzerinde duran panelistler, tecrübelerini aktardı.

Fuar etkinlikleri kapsamında ayrıca halk oyunları ve müzikal gösterileri, zumba, rock and roll ve hip hop gibi dans gösterileri ile Mersinliler eğlenme fırsatı buluyor.

15 Aralık Cumartesi günü devam edecek olan fuar, yine sabah sporu ile başlayacak ve Sporun Mutfağındakiler Paneli ile devam edecek. Saat 10.00-12.00 arası gazeteci Uğur Önver'in moderatörlüğünde düzenlenecek olan panelde CNN Türk Spor Müdürü Cem Yılmaz, Türkiye Atletizm Federasyonu Eski Başkanı Mehmet Terzi, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Mehmet Yurdadön, eski atletlerden Veli Ballı ile Serap Aktaş Mersinliler ile bir araya gelecek.

Fuarda müzikal dinletisinin yanı sıra salsa, rueda, sirtaki, zumba, hip hop gibi gösteriler ile Mersinliler eğlence dolu dakikalar geçirilecek. Fuarın son günü de ise Mersinlilerin yakından tanıdığı ve Pop Latin Müziğin sevilen isimlerinden Gatto Gabriel vereceği konser katılımcılara unutulmaz bir fuar günü yaşatacak.