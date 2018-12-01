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Mersin'de "Marazi Madde, Numune Alma ve Gönderme Teknikleri" anlatıldı

Adana Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Uzman Veteriner Hekimleri tarafından Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli veteriner hekimleri ve sağlık teknikerlerine "Marazi Madde, Numune Alma ve Gönderme Teknikleri" konulu eğitim verildi.

Adana Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Uzman Veteriner Hekimleri tarafından Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekimleri ve sağlık teknikerlerine "Marazi Madde, Numune Alma ve Gönderme Teknikleri" konulu eğitim verildi.


Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen eğitim programında, bölgede görülen hastalıklarla ilgili bilgilendirme yapıldı. Ayrıca uzman hekimler, hastalıklarda numune alımı ve gönderilmesiyle ilgili dikkat edilmesi gereken hususları katılımcılara anlattı. Eğitim, gerçekleştirilen sunumun, ardından katılımcılardan gelen soruların cevaplanması ile sona erdi.

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