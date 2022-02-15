Mersin'de marketlerde KDV denetimi

Mersin'de zabıta ekiplerince, temel gıda ürünlerindeki yüzde 8'lik KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesinin ardından indirimin ürünlere yansıtılıp yansıtılmadığının kontrol edilmesi amacıyla zincir marketlerde denetim yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile temel gıda maddelerinde uygulanacak katma değer vergisi oranı yeniden belirlendi. Buna göre, temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi. Resmi Gazete'de de yayımlanan karar, 14 Şubat Pazartesi günü itibariyle yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de ilçe sınırları içinde faaliyet gösteren çeşitli zincir marketlerde, temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülüp düşürülmediğini kontrol etmek üzere denetim yaptı.

Fiyat-etiket denetimi de yapıldı

Farklı birçok işletmeye yönelik denetimlerde, onlarca çeşit gıda ürününü tek tek inceleyen zabıta ekipleri, yüzde 7'lik KDV indiriminin uygulanıp uygulanmadığını kontrol etti. Ekipler, vatandaşların mağduriyetini önlemek amacıyla denetimlerde ‘fiyat-etiket' kontrolü de yaptı. Yapılan denetimlerde birçok market zincirinin temel gıda ürünlerinde söz konusu KDV indirimini etikete ve satışlara uyguladığı görülürken, KDV indirimini etiketlere henüz tam yansıtmayan marketler de uyarıldı.