Mersin'de mart ayında ihracat yüzde 4,6 arttı

MERSİN (İHA) – Mersin'de Mart 2019'da hem ihracatta hem de ithalatta artış yaşandı. TÜİK verilerine göre, Mersin'in mart ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 oranında artarak 143 bin 726 dolara yükseldi. Aynı ayda ithalatta ise yüzde 10,5 artış gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, TÜİK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici Dış Ticaret İstatistikleri Mart 2019 sonuçları değerlendirildi. Buna göre, mart ayında Türkiye'nin dış ticaret açığı yüzde 63,7 azalarak 2 milyar 137 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı, 2018 Mart ayında yüzde 72,6 iken, 2019 Mart ayında bu oran yüzde 87,9'a yükseldi.

İhracat yüzde 0,4, ithalat yüzde 17,8 azaldı

Öte yandan, Türkiye'nin ihracatı 2019 yılı mart ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 0,4 azalarak 15 milyar 486 milyon dolar, ithalatı da yüzde 17,8 azalarak 17 milyar 622 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mart ayında en fazla ihracat yapılan ülke, 1 milyar 403 milyon dolar ile Almanya olurken; ithalatta ilk sırayı ise 1 milyar 969 milyon dolarla Rusya aldı.

Mersin'de mart ayında hem ihracat hem ithalat arttı

TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Mersin verileri de değerlendirildi. Buna göre, Mersin'de ihracat 2019 yılı mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artarak 143 bin 726 dolar olarak gerçekleşti. Mersin, bu verilerle ihracatta 15'inci sırada yer aldı.

Öte yandan, Mersin'de Mart 2019'da, geçen yıla göre ithalat da yüzde 10,5 artarak 110 bin 80 dolara yükseldi. Mersin, ithalatta 13'üncü sırada yer aldı.