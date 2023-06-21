Mersin'de masa başı orman yangını tatbikatı

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ve AFAD ortaklığında, 'Orman yangıları ile mücadele masa başı tatbikatı' gerçekleştirildi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında gerçekleştirilen tatbikata Vali Yardımcısı Alp Eren Yılmaz ve ilgili 26 kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, şube müdürleri ve orman muhafaza memurları katıldı.

Vali Pehlivan, programda yaptığı konuşmada, Mersin'in yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 53'ünün ormanlardan oluştuğunu belirterek, "Orman varlığımızın bu derece fazla olması sevindirici bir durum. Bununla birlikte yangınlar açısından da hassasiyet ve risk de artırıyor. Özellikle sahip olduğumuz orman varlığı, orman ağaç türü itibari ile de ağırlıklı olarak kızılçam türlerinin oluşu, bölgede ve ilimizdeki orman yangını hassasiyetini artırıyor. Tabi istatiksel olarak baktığımızda son 10 yılda 922 orman yangını gerçekleşmiş ve bu orman yangınlarında 14 bin 712 hektar ormanlarımızı maalesef kaybettik. Akabinde ormanlarımızda ekim ve dikim çalışmaları yapılarak yanan alanlar tekrar ağaçlandırılıp ormanların sürdürülebilirliği sağlanmaktadır" dedi.

"Yangınlara müdahale süremiz 13 dakikaya düştü"

Orman yangınlarında büyük avantaj sağlayan 254 yangın havuzuna, bu yıl 10 yangın havuzu daha eklenerek 264'e çıkarılacağı bilgisini veren Vali Pehlivan, "Son yağışlarla birlikte havuzlarımızda yeteri kadar sularımız mevcut. Yapmış olduğumuz tatbikatlar, talimatlar ve kurumlar arası iş birlikleri neticesinde orman yangınlarına müdahale süremizi 13 dakikaya kadar indirdik. Tabi personel ve araç imkanlarımız genişledikçe ormanlara müdahale süremizin daha da kısalacağına inanıyoruz. Ormanlarımızdaki gözetleme kulelerimizde kameralarımızla 24 saat izleniyor olmasının yanı sıra, helikopterlerimizin de desteğiyle yangınlara müdahale hızımızı arttırıyor" diye konuştu.

Programda, hazırlanan senaryo gereği Orman Bölge Müdürlüğü tarafından orman yangınları anında yapılacak müdahaleler ve uygulamalar ile ilgili 'masa başı tatbikatı' gerçekleştirildi.