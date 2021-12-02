İhlas Haber Ajansı

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Mersin'de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 2 gözaltı

Mersin’de masaj salonu adı altında faaliyet yürüten bir iş yerine düzenlenen operasyonda, fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de masaj salonu adı altında faaliyet yürüten bir iş yerine düzenlenen operasyonda, fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince, fuhuş yapan, yaptıran, aracılık ve yer temin eden kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında merkez Yenişehir ilçesinde masaj ve spa merkezi olarak hizmet veren bir iş yerinde fuhuş yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler, biri yabancı uyruklu 6 kadının ifadesine başvurdu. Kadınların ifadesinde iş yerinde fuhuş yaptırıldığı tespit edilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından yabancı uyruklu kadın İl Göç İdaresine teslim edilirken, diğer 5 kadın salıverildi. Olayın şüphelisi 2 şahıs ise adliyeye sevk edildi.

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