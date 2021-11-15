Mersin'de masaj salonuna fuhuş operasyonu

Mersin'de bir masaj salonuna düzenlenen operasyonda, fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince, fuhuş yapan, yaptıran, aracılık eden ve yer temin eden şahısların tespitine ve yakalanmalarına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, merkez Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisi alınması üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda iş yeri çalışanı 3 kadın, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, gözaltına alınan işyeri sahibi ve işyeri sorumlusu olan T.D. ile M.Ş.S. 'fuhşa yer temin etmek ve aracılık yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.