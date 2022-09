Mersin'de masal evlerinin sayısı artıyor

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapılan Ayşe Ecevit Masal Evi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Gülnar Kaymakamı Musa Ayyıldız, ilçe protokolü, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Öğrencilerin halk oyunları gösterileriyle coşkulu bir havada başlayan törende, masallar okundu, çeşitli etkinlikler sergilendi. Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, törenle yaptığı konuşmada yeni eğitim öğretim yılına başladıklarını belirterek, "Yeni eğitim öğretim yılına Mersinimizin her köşesinde, eğitimde fırsat eşitliği ilkesini ön planda tutarak ve tüm birimlerimizce hazırlıklarımızı tamamlamış olarak eksiksiz girdik. Eğitim camiası olarak ilimizin her noktasında evlatlarımızın, meslektaşlarımızın, tüm vatandaşlarımızın yararlanabileceği yeni kurumlar açmanın heyecanı, mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Bugün vefanın, memleket sevgisinin, insanlara saygının, bizi biz yapan değerlerin, paylaşma duygusunun öne çıktığı özel bir açılış yapıyoruz. Mehmet Ecevit'in çok değerli katkıları, destekleri, hayırseverlikleri ile kurulan Gülnar Ayşe Ecevit Masal Evi'nin açılışı bizler için çok kıymetli. Bu anlamda bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayarak her daim evlatlarımıza ve eğitime destek oldukları için hayırsever vatandaşımız Mehmet Ecevit'e, eğitim camiamız adına yürekten teşekkür ediyorum. Ayşe Ecevit Masal Evi'nin Gülnarımıza hayırlı uğurlu olmasını, çocuklarımızın sözlü kültürümüzün en büyük unsurlarından olan masallarımızla büyümelerini, neşe ve başarı dolu bir eğitim süreci geçirmelerini en kalbi duygularımla temenni ediyorum. Masal evimizin açılışında emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından masal evinin açılışı yapıldı.