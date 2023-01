Mersin'de 'Medya ve demokrasi' paneli düzenlendi

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi ile Anadolu Yayıncılar Derneği işbirliğinde organize edilen 'Medya ve Demokrasi Paneli/ Mersin 2023' buluşması, Türkiye'nin usta kalemlerini Mersinli gazeteciler ve kent dinamikleri ile bir araya getirdi.

Bir otelin salonunda gerçekleştirilen panele, Akşam Gazetesi'nden Emin Pazarcı, Millet Haber Ajansı'ndan Sinan Burhan, Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, Kanal D Ankara Temsilcisi Zafer Şahin ile Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel katıldı. Buluşmaya ayrıca Mersin milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz, Ali Cumhur Taşkın ve Hacı Özkan, AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın yanı sıra kent basınının duayen isimleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayıda konuk katıldı.

“Türkiye'de medya ‘dengeye' gelmiştir”

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, panelin açılışında yaptığı konuşmada, 27 Mayıs Darbesi, 12 Eylül Darbesi örneklerini vererek, Türkiye'de medya ve demokrasi ilişkisinin çoğu zaman sorunlu olduğunu söyledi, “Türkiye'deki bütün darbelerin içerisinde mutlaka medya bir aparat olarak vardır, destekleyicisidir, yön vericisidir. 28 Şubat sürecinde de dönemin Batı Çalışma Grubu ve devrin kuvvet komutanlarının açıklamaları var. ‘Bu sefer silahsız kuvvetler halletsin' diye medyaya havale etmişlerdi. Bir siyasi parti kapatıldı, meşru bir hükümet devrildi. Yakın zamanda AK Parti'ye ilişkin kapatma davası yaşadık. Ve 15 Temmuz sürecinde de bazı medya kuruluşları özellikle bunun kurgu olduğuna yönelik manipülatif yayınlar yaptılar. Dolayısıyla Türkiye'de medya, her zaman darbeyi meşrulaştıran veya darbeye götüren bir araç olarak ortaya çıkmıştır. Günümüzde de her ne kadar ‘havuz medyası' ya da ‘yandaş medya' gibi kavramlar kullanılsa da medyada çok sesliliği sağlayan bu yapılardır. Daha önceki medya kuruluşları, plazalardan siyasete ayar ve yön vermeye çalıştılar. Şu anda ise Türkiye'de medya bence dengeye gelmiştir. Farklı sesler, soluklar, her zaman demokrasiye katkı verir” dedi.

“Önceki yöneticiler sadece övüyordu, biz ise cemiyetimize güzel bir bina kazandırdık”

Panele katılımları nedeniyle gazetecilere ve konuklara teşekkür eden Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ise medyanın önemine değindi, doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü kamuoyuna aktaran gücün basın olduğunu vurguladı. “Göreve geldiğimizden beri basını ve gazetecileri çok önemsiyoruz. Çünkü kimi zaman yaptıklarınızı kamuoyuna anlatamadığınızda bir anlamı kalmayabiliyor” diyen Başkan Gültak, “Doğru olan, yapılan ne varsa kamuoyuna anlatılması, aktarılmasıdır. Mesela Mersin Gazeteciler Cemiyetimizin bugüne kadar bir binası yoktu. İlk kez bizim dönemimizde güzel bir bina yapıp cemiyetimize teslim ettik. Lafa gelince basını, gazetecileri överler. Oysa bugüne dek birçok belediye başkanı gelmiş fakat bu hizmeti sunmamış. Sadece seçimden seçime gazetecileri ziyaret ediyorlardı. Mersinli gazetecilerimizin kalıcı bir yeri dahi yoktu. Biz ise gazetecilerimize kalıcı, güzel, nezih bir bina kazandırdık. Çünkü biz basını, medyayı gerçekten önemsiyor, değer veriyoruz. Çünkü basın, gerçekten de demokrasinin olmazsa olmaz ayaklarından bir tanesidir” diye konuştu.

Mersin milletvekillerinden teşekkür

Panelin açılışında söz alan Mersin Milletvekilleri Özkan, Yılmaz ve Taşkın da gelişen teknolojiye, özellikle de sosyal medyanın gücüne dikkat çekti, bu gücün günümüzde hayatın her alanında olduğu gibi siyaseti de dizayn edebildiğine işaret etti. Milletvekilleri, seçildiği günden bu yana Akdeniz'i değiştiren ve dönüştüren hizmet, proje ve yatırımlardan ötürü Başkan Gültak ve ekibine de teşekkür etti.

“Bütün mesele ‘haddini bilmek' meselesidir”

Açılış konuşmalarının ardından Medya ve Demokrasi Paneli, Gazeteci Yazar Emin Pazarcı yönetiminde Kanal D Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet ve Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in sunumlarıyla gerçekleşti. Sunumunda medya ve demokrasi ilişkisine dikkat çeken Gazeteci Yazar Emin Pazarcı, “Türkiye'miz ve demokrasimiz açısından her ikisi de önemli ve vazgeçilmez kurumlardır, ikisi birbirinin mütemmim cüzü. Yani tamamlayıcı birer parçası. Biri olmadan diğeri de olmaz. Demokrasisiz bir medya, özgür olamaz. Medyanın da demokrasiye destek olması gerekir. O olmadan demokrasi de eksik kalır. O açıdan Yürütme, Yasama ve Yargı ile birlikte Türkiye'de basın da 4'üncü kuvvet olarak değerlendirilir. Buna hiç kimsenin de itirazı yoktur. Biz 4'üncü kuvvetiz ama haddimizi bilirsek 4'üncü kuvvetiz. Bütün mesele had meselesi. Hem demokrasimizde hem medyada sakatlıklarımız var” ifadelerini kullandı.

Usta kalemler, Akdeniz'in değişim ve dönüşümünü yerinde inceledi

Pazarcı'nın konuşmasından sonra diğer panelistler de sırasıyla sunumlarını gerçekleştirdi. Sonrasında ise salonu dolduran konukların sorularını yanıtladı. Panelin ardından usta kalemler Akdeniz Belediyesinin Metropol Gökdelen binası 29'uncu katta, gençlere ücretsiz üniversite hazırlık kursu verdiği Etüt Merkezi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü binasında bulunan Proje Eğitim ve Uygulama Merkezi, Barış Mahallesi'nde süren kentsel dönüşüm proje alanı, yenilenen Seyfi Ali Türkoğlu Futbol Tesisi, Mersin Gazeteciler Cemiyeti binası ile İz Bırakanlar Müzesi'ni ziyaret etti.