Mersin'de ‘Menopoz Okulu' açıldı

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi işbirliğinde ‘Menopoz Okulu' açıldı. Kadınları menopoz konusunda bilinçlendirmeyi amaçlayan eğitimlerin verileceği okula, 35 yaş üstü kadınlar başvuru yapabilecek.

Menopoz Okulunda eğitimler, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Toroslar Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezinde gerçekleştirilecek. Eğitim programı, Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doğum ve Kadın Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı akademisyenleri tarafından yürütülecek. Okul, menopoz dönemindeki kadınları bilgilendirmek, döneme ilişkin yaşadıkları sıkıntıların önüne geçerek yaşam kalitelerini yükseltmek, memnuniyeti arttırmak ve önlenebilir hastalıkların önüne geçmek amacıyla hizmet verecek.

Menopoz öncesi, menopoz ve menopoz sonrası dönemde benzer problemler ile bir araya gelen kadınlar arasında etkili bir iletişim ortamında, bu dönemde oluşabilecek fizyolojik ve psikolojik sorunlarla baş etme yollarını öğreterek, destek olmayı amaçlayan eğitim programından 35 yaş üstü isteyen her kadın ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Menopoz Okulunun açılışına Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Hülya Atila'nın yanı sıra Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayda Çelebioğlu ve eğitim sürecinde sunumlarını gerçekleştirecek olan ilgili akademisyenler katıldı.

“Mersin'de ilk defa yapılan bir eğitim çalışması”

Menopoz Okulunun Mersin'de bir ilki gerçekleştirdiğini, ilk defa böyle bir eğitim çalışmasına imza atıldığını ifade eden Daire Başkanı Atila, “Mersin'de ilk defa yapılan bir eğitim çalışması. İnteraktif bir eğitim olacak. Menopoz döneminde yaşadığımız sıkıntıları, önlenebilir hastalıkları, fizyolojik ve psikolojik değişiklikleri hep birlikte öğreneceğiz. Hep birlikte baş etme yöntemlerini öğreneceğiz. Solunum, kas, kegel egzersizleri ve en sonunda da gevşeme teknikleri olacak. Değerli hocalarımızla bu süreci sabırsızlıkla bekledik. Hepinize iyi bir öğretim olmasını diliyorum” dedi.

“Dolu dolu bir eğitim programı hazırladık”

Dekan Prof. Dr. Çelebioğlu da kadınların menopoz döneminde hem daha mutlu hem daha bilinçli olmalarını amaçlayan Menopoz Okulu için dolu dolu bir eğitim programı hazırladıklarını belirterek, “Bizim de heyecanla beklediğimiz bir program gerçekten. Menopoz dönemi bizim için çok önemli. Kadınların hepsinin geçireceği bir dönem. Bu dönemin mutlu geçirilmesi gerekiyor. Biz de Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi olarak bunu Mersin'de de uygulamak istedik. Eğitimin programı gerçekten çok dolu dolu geçecek. İnteraktif bir eğitim olacak. Aynı zamanda eğitimler sırasında eğleneceğinizi de düşünüyorum. Umarım bundan sonra farklı programlarda da yine Büyükşehir Belediyemiz ile bir araya geleceğiz” diye konuştu.

Menopoz Okulu eğitim programı 5 hafta sürecek

Kadınları bilinçlendirmeyi amaçlayan Menopoz Okulu eğitimleri, 25 kadından oluşan her bir eğitim grubu ile haftada 1 gün 2 saatlik dersler halinde gerçekleştirilecek. Eğitimler, 5 haftalık program biçimde yürütülecek. Programda, kadın üreme organları anatomi ve fizyolojisi, menopozda görülen fiziksel ve psikososyal değişiklikler ve baş etme yöntemleri anlatılacak. Eğitim programı kapsamında ayrıca kadınlarda görülen kanserler, menopozda beslenme ve egzersizin önemi, menopozda cinsellik ve aile planlaması gibi konular, alanında uzman öğretim görevlileri tarafından ayrıntılı olarak anlatılacak.

Menopoz Okuluna kayıt yaptırmak isteyen 35 yaş üstü kadınlar, 0324 223 42 42 numaralı telefonu arayarak, 5 hafta sürecek ve sonunda katılım belgesi verilecek eğitim programına başvuru yapabilecek.