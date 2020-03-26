Mersin'de merdiven altı süt üretimi yapılan imalathaneye baskın

Mersin'de imalathaneye dönüştürülmüş bir evin damında piyasaya sürülmek üzere sağlıksız koşullarda hazırlanmış 150 kilo süt ve süt ürünlerinden oluşan gıda malzemesi ele geçirildi.

Toroslar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Alsancak Mahallesi'nde merdiven altı süt ürünleri üretimi yapan kayıt dışı bir imalathane olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Halk sağlığını tehlikeye atacak şekilde gıda imalatı yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte belirlenen adrese baskın yaptı. Baskında yabancı uyruklu M.A. isimli şahsın, evinin damını imalathaneye dönüştürerek tepsi üzerinde yoğurt, kaymak ve tereyağı üretimi yaptığı tespit edildi.

Hijyen kurallarının yok sayıldığı depoda kötü koşullarda piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 150 kilo süt ürününe tutanakla el konularak imha edildi. Sağlıksız koşullarda üretim yapan M.A.'ya cezai işlem uygulanırken, kaçak imalathane mühürlenerek faaliyeti sonlandırıldı.

"Halkımızın sağlığı her şeyden önemli"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yasa dışı faaliyeti engellemek adına denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirterek, "Sağlıksız koşullarda üretim yapanlara asla geçit vermeyeceğiz" dedi. "Önceliğimiz, halkımızın sağlığıdır" diyen Yılmaz, "Halk sağlığını korumak adına düzenli olarak sürdürdüğümüz denetimlerin yanı sıra vatandaşlarımızdan gelen ihbarları da anında değerlendirerek gerekli önlemleri almaya devam ediyoruz. Bu olumsuzluklar aynı zamanda haksız rekabete sebebiyet vermekte ve işini hakkıyla yapan esnafımıza da zarar vermektedir. Bu tür faaliyetlere asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.