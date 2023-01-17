Mersin'de mezarlık alanları temizleniyor

Program dahilinde uygulanan ve iş makinalarının da kullanıldığı çalışmalar çerçevesinde Tarsus'ta Kargılı ile Esenler Mahalle mezarlıklarının yeşil alanlarında da bakım çalışması yapıldı. Yıllanmış ağaçlar üzerinde budama, çalı ile ot biçme ve genel temizlik işlemleri yerine getirilerek, mezarlıkların daha temiz bir görünüme kavuşturulduğu kaydedildi.

Tarsus Kargılı Mahallesi Muhtarı Münir Irgal, yapılan temizlik çalışmalarıyla mezarlık alanların bakımlı görüntüye kavuşmasından dolayı memnun olduklarını belirterek, "Daha önce Kargılı mezarlığımız çok perişan bir haldeydi. Şu anda Büyükşehir Belediyesi temizliğini güzel bir şekilde yapıyor, çok teşekkür ediyorum. Çalışanların da ellerine, kollarına sağlık" dedi.