Mersin'de 'Mikrofon Bende Müzik Kampı' düzenlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Tarsus Gençlik Kampı, Türkiye'de ilk kez düzenlenen ‘Mikrofon Bende Müzik Kampı ve Ses Yarışması' etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Kültür Bakanlığı tarafından tescili alınan ve Melisa Günaştı Yanat, Gül Havva Çakıcı, Nail Şencan, Derya Karaoğlu ve Serkan Karaoğlu'nun yönetim kurulu üyeliğini yaptıkları ‘Mikrofon Bende Müzik Kampı ve Ses Yarışması'na, Türkiye'nin farklı şehirlerinden 30 yarışmacı katıldı. Türk müziğine yeni sesler kazandırmayı amaçlayan ‘Müzik Kampı' iki gün sürdü. Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla gerçekleşen programda, Gençlik Kampının doğal ortamında hem çalışma hem de dinlenme şansı bulan yarışmacılar, final gecesinde ise sahne aldılar.

Mehmet Bülent Çimentepe, Şebnem Özsaran ve Aygün Karadoğan'ın jüri üyeliğini yaptıkları yarışmada sahne alan yarışmacılar, popüler müzikten duygusal şarkılara, türkülerden fantezi eserlere kadar farklı türlerdeki parçalarla geceye renk kattılar.

Tüm yarışmacılara katılım belgesi dağıtıldı

‘Mikrofon Bende Müzik Kampı ve Ses Yarışması'nda yapılan oylama sonunda Serkan Karaoğlu birinci, Zana Acar ikinci, Erden Ünal ise üçüncü oldu. Jüri özel ödülleri ise Serhat Çalışır, Murat Ütaç ve Mehmet Turan'a verildi. Tüm yarışmacılara program sonunda katılım belgeleri dağıtıldı.

“Belediyemiz kültür ve sanata çok önem veriyor”

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu törende yaptığı konuşmada, “Belediyemiz, sanatçılara gerçekten çok önem veriyor. ‘Mikrofon Bende Yarışması'nın ilkinin burada olması da bizim için onur verici bir olay” dedi.

“Bu tarz yarışmalar ilgi görüyor”

Yarışmaya gözlemci olarak katılan Yapımcı Murat Yontan, projenin ilgi çekici olduğunu belirterek, “Bilindiği üzere bu tarz yarışmalar ilgi ile izlenmekte. Halkımız da bu tarz yarışmalara büyük ilgi göstermekte. Biz de gözlemlemek için katıldık buraya. Katılımcıların enerjileri çok güzel, hazırlık çok güzel” diye konuştu.

“Amatör ruhla, profesyonel bir iş yapılmış”

Yarışmanın jüri üyelerinden müzisyen Aygün Karadoğan, “Amatör ruhla çok profesyonel bir iş yapılmış. Bu oluşumda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Gençlerimize ve müzik aşıklarına bu olanağın verilmesi, müzik adına çok önemli” ifadelerini kullandı.

“Bu proje benim hayalimdi”

Mikrofon Bende Müzik Kampı projesi yöneticilerinden Melisa Günaştı Yanat, “Bu proje benim hayalimdi. Çocukluğumdan beri diyordum ki, dans kampı var, yoga kampı var, neden müzik kampı yok? Şu an 30 yarışmacı arkadaşımızla beraber buradayız, çok mutluyuz. Bu projenin tescilini de aldık Kültür Bakanlığından. Türkiye'de bir ilk, aslında dünyada da yok. Mersin Büyükşehir Belediyesine ve Başkanımız Vahap Seçer'e teşekkürü bir borç biliyorum” şeklinde konuştu.