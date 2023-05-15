Mersin'de milletvekilleri belirlendi

Mersin'de, dün yapılan Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Seçimleri'nde, kesin olmayan sonuçlara göre geçerli 1 milyon 235 bin 948 oyun 382 bin 735'ni alan CHP 5 milletvekili çıkarırken, 305 bin 661 oy alan AK Parti 4 milletvekili çıkardı.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Seçimleri'nde Türkiye genelinde sandıkların yüzde 99.4'ü açıldı. Tam bir demokrasi örneğinin sergilendiği seçimlere Mersin'den de katılım yüksek oldu. Kesin olmayan resmi sonuçlara göre 1 milyon 264 bin 211 seçmenin oy kullandığı kentte, seçimlere katılım oranı yüzde 89,40 olurken, bu oyların 1 milyon 235 bin 948'i geçerli sayıldı.

Geçerli oyların 382 bin 735'ni alarak yüzde 30,97'lik oy oranı elde eden CHP 5 milletvekili çıkarırken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi birinci sıradan aday gösteren AK Parti, 305 bin 661 oy alarak yüzde 24,73'lük oranla 4 milletvekili çıkardı. Yüzde 13,25'lik oranla 163 bin 768 oy alan Yeşil Sol Parti 2, 148 bin 329 oy alan MHP, yüzde 12'lik oranla 1 milletvekili ve 147 bin 269 oy alan İYİ Parti ise yüzde 11,91'lik oranla 1 milletvekili çıkardı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni dönemde Mersin'i temsil edecek olan 13 milletvekilinin isimleri ise şöyle:

CHP: Ali Mahir Başarır, Gülcan Kış, Mehmet Emin Ekmen, Talat Dinçer ve Hasan Ufuk Çakır.

AK Parti: Nureddin Nebati, Ali Kıratlı, Havva Sibel Söylemez ve Faruk Dinç.

Yeşil Sol Parti: Ali Bozan ve Perihan Koca.

MHP: Levent Uysal.

İYİ Parti: Burhanettin Kocamaz.