Mersin'de milli eğitimden 36 bin öğrenciye ücretsiz yemek desteği

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığımızın sosyal politikaları doğrultusunda, "Taşımalı eğitimde 19 bin 384, okul öncesi eğitimde 4 bin 256, pansiyonda 5 bin 640, özel eğitimde bin 536, PIKTES'te bin 969, diğer ihtiyaç sahibi 3 bin 590 öğrencimiz olmak üzere, toplam 36 bin 375 öğrencimize ücretsiz yemek desteği sağlanmaktadır" denildi.

Ayrıca açıklamada, kent genelinde 2 milyon 365 bin 37 yardımcı kaynak, 3 milyon 789 bin 90 ders kitabının ücretsiz olarak dağıtıldığı kaydedildi.