Mersin'de milyonlarca lira dolandırıcılık yapan 3 şüpheli tutuklandı

Mersin'de 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne başvuran müşteki H.Ç., ikinci el eşya satan bir sitedeki ilanda bir otomobili beğendiğini, iletişime geçtiği şahısların sahte ilan koyarak kendilerinin olmayan aracı sattığını, bu kişilere 850 bin lira para yatırdığını ancak arabayı alamadığını belirterek, şikayetçi oldu. Müştekinin para yatırdığı hesabın sahibinin Mersin'de olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçen Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şahsın evine operasyon düzenledi, gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs parayı özel bir bankadan çektiğini ve bunu yanına gelen 5 kişiye verdiğini itiraf etti. Bunun üzerine bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırıcılık yapan 5 şahsı belirledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenleyen ekipler, F.H., A.K., V.A., E.Ö. ve N.Ö. isimli şahısları gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 milyon 340 bin TL, 5 bin 700 dolar, 6 cep telefonu, 1 sim kart, 1 usb hafıza ile 1 şarjöre basılı vaziyette 15 fişek ele geçirildi. Şahısların birçok ilde bu yöntemle vatandaşları mağdur ettiği ve milyonlarca lira haksız kazanç elde ettikleri ileri sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüphelinden V.A., F.H. ve A.K. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.