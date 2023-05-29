Mersin'de minibüs devrildi: 7 yaralı

Mersin'in Silifke ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolu Silifke ilçesi İncekum mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gülnar Büyükeceli Mahallesi'nden Silifke istikametine seyir halinde olan Mustafa B. idaresindeki 33 C 4535 plakalı yolcu minibüsü, İncekum mevkiinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda yan yattı. Kazada yolculardan 7'si hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.