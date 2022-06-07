Mersin'de moloz ve hafriyat atıkları gere dönüştürülecek

Yenişehir ilçesi Emirler Mahallesi'nde 104 dönüm alana kurulan tesis sayesinde kentteki her türlü inşaat ve yıkıntı atığı, hafriyat toprağı ve asfalt atıkları işlemden geçirilerek geri dönüştürülebilecek. Geri dönüştürülemeyen atıklar ise aynı alan içerisindeki kazı fazlası döküm alanında depolanacak.

Tesis, günlük yaklaşık 3 bin ton civarında kırım yapılabilme kapasitesi ve 500 bin metreküpten fazla depolama alanı özelliği ile hem Mersin'de hem de Çukurova Bölgesinde ilk olacak. Tesis sayesinde hem çevresel kirliliğin hem de görüntü kirliliğinin önüne geçilirken, gelişi güzel şekilde çevreye bırakılan atıklar ekonomiye kazandırılacak. Tesis belirli bir sürenin ardından depolama kapasitesini doldurduktan sonra ağaçlandırılarak, orman alanı haline getirilecek.

Tesis, 500 bin metreküpten fazla inşaat atığını depolayacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar İnşaat A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Emir Can Özgür, kısa bir süre sonra hizmete açılacak Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Geri Dönüşüm Tesisi'nin özelliklerinden bahsederek, "İnşaat atıkları, depolama ve geri dönüşüm üzerine hizmet verecek. Tesisimiz faaliyete girdiğinde yaklaşık 500 bin metreküp hatta daha fazla inşaat atığını bu alanda depolamayı hedefliyoruz” dedi.

“Depolama alanı tekrar ağaçlandırılarak yeni bir orman alanı kazandırılacak”

Atıkların ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılacağını, geri dönüşemeyen atıkların da depolanacağını kaydeden Özgür, “Buraya gelen atıklardan da ayrıştırma prosesi uygulayıp geri dönüşüme uygun olanları makinalarımızla ekonomiye tekrar kazanılabilir çeşitli malzemelere dönüştüreceğiz ve bunların satışını sağlayacağız. Bu yolla da şirketimize bir gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Geri dönüştürülemeyecek malzemeleri depolama alanımızda kademeli olarak depolamaya başlayacağız. Bu alan yaklaşık 5-6 yıl içinde ömrünü tamamladığında tekrar ağaçlandırılarak yeni bir orman alanı kazandırılacak. Bu süre boyunca şehrimizdeki potansiyel çevre kirliliğinin önüne geçmiş olacağız” diye konuştu.

Özgür, günlük yaklaşık 3 bin ton civarında kırım yapılacak olan tesiste hafriyat atıklarının yanı sıra asfalt atıklarının da prosesten geçirileceğini sözlerine ekleyerek, şunları söyledi: “Dönüştürülen malzeme yine şehrimizde kullanılmak üzere belirlenen uygun fiyatlarla satışa sunulacak. Buradan da bir gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Hem gelir elde edip hem de çevreye zararın önüne geçme hedefimiz var. Günlük kırım kapasitemiz günde yaklaşık 2 bin 500-3 bin ton civarında. Bu gelen malzemenin cinsine de bağlı. Yine bu projeye entegre olacak şekilde hedeflediğimiz mobil hafriyat taşıma araçlarımızla şehirde kaçak dökümünün de önüne geçmeyi hedefliyoruz. O araçlarla topladığımız malzemeyi sahamıza getirip işleyeceğiz. Hedefimiz buna benzer bir tesisi şehrimizin başka bir noktasına daha kazandırmak.”