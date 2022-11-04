İhlas Haber Ajansı

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Mersin'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Mersin’in Silifke ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Saray Mahallesi, şehir merkezinde ara sokağa girmek isteyen Osman Kaya yönetimindeki 33 AKR 962 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Mirza Taş'ın idaresindeki 33 PG 831 plakalı otomobille çarpıştı.


Dengesini kaybederek düşen motosiklet sürücüsüne olay yerinde ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.


Çarpmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza nedeniyle trafik kısa süreli kontrollü olarak sağlanırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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