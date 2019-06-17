Mersin'de motosiklet kazaları: 1 ölü, 2 yaralı

Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen 2 ayrı motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kemenli Mahallesi, Mut Silifke Karayolunda meydana gelen kazada, Ramazan Tekin yönetimindeki motosiklet seyir halindeyken, karşı yönden gelen İbrahim Türk idaresindeki motosikletle çarpıştı. Kazada, her iki sürücü ile birlikte motosiklette yolcu olarak bulunan Uğur Deveci yaralandı. Mut Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ramazan Tekin kurtarılamadı.

Özköy Mahallesindeki kazada ise Kemal Y'nin (17) kullandığı 33 UY 334 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Abdullah Aydın yönetimindeki tak tak tabir edilen tarım aracına çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Mut Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi.