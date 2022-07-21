İhlas Haber Ajansı

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Mersin'de motosiklet kazaları güvenlik kameralarına yansıdı

Mersin’in Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi sürücü yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Mersin'in Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi sürücü yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


İlk kaza Tarsus ilçesi Çağlayan Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı mezarlık önünde meydana geldi. Z.S.A idaresindeki otomobil, yabancı uyruklu A.A.E'nin kullandığı elektrikli motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan A.A.E. 112 sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.


İkinci kaza ise Çamlıyayla ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sebil Mahallesi'nde M.T.'nin kullandığı 33 NPR 05 plakalı motosiklet yola çıkan H.D. isimli şahsın kullandığı 01 FH 290 plakalı otomobilin ön kısmına çarptı. Yere düşen M.T. hafif yaralandı.

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