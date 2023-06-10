Mersin'de motosiklet kazasında bir kişi öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki motosikletin karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Gazipaşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi.Alınan bilgiye göre, Mehmet İsa Demirel (21) idaresindeki 33 AGY 069 plakalı motosiklet, B. D'nın kullandığı 33 ALP 751 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Mehmet İsa Demirel, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer motosiklet sürücüsü B. D. olaydan sonra gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.