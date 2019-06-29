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Mersin'de motosiklet orta refüje çarptı: 1 ölü

Mersin’in Mut ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.


Edinilen bilgiye göre, kaza, Mut Silifke Karayolu Atatürk bulvarında meydana geldi. İbrahim Eser (17) yönetimindeki 33 ACM 164 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı.


Kazada, sürücü İbrahim Eser, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti.


Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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