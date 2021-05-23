Mersin'de muhtarlık binaları yenileniyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ilk örneği Yenişehir ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'ne yapılan muhtarlık binasını inceleyip, mahalle muhtarının taleplerini dinledi. Aydınlıkevler Mahalle Muhtarı Seyfi Delioğlan ile bir araya gelen ve binayı inceleyen Seçer, ardından vatandaşlarla selamlaştı. Büyükşehir ekipleri tarafından mahalledeki çocuklara da oyuncak hediye edildi.