Mersin'de nakliye kamyonu şarampole uçtu: 3 ölü, 1 yaralı

Mersin'in Mut ilçesinde evden eve eşya taşımacılığı yapılan kamyon, daha önce bir çok kaza meydana geldiği için ölüm virajı olarak anılan bölgede şarampole savruldu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Mut-Karaman karayolunun 5. kilometresinde Yapın Mahallesi yakınlarında ölüm virajı olarak anılan bölgede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Karaman istikametinden Mersin istikametine seyir halinde olan Mehmet T. idaresindeki 33 B 4458 plakalı evden eve eşya taşımacılığı yapılan kamyonun sürücüsü, virajda yoldan çıkarak karşı şeritten şarampole savruldu. Kazada araçta bulunanlardan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Olay yerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından yaşamını yitirenlerin cansız bedeni de morga götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.