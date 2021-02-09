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Mersin'de narenciye fabrikasında yangın

Mersin’in Akdeniz ilçesinde narenciye paketleme fabrikasında yangın çıktı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde narenciye paketleme fabrikasında yangın çıktı.


Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Akdeniz ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde bir narenciye paketleme fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine Mersin ve Tarsus'tan itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 200 kişinin çalıştığı fabrikada yangında ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.


İtfaiye Daire Başkanlığı Tarsus Şube Sorumlusu Kenan Demirpolat, yaptığı açıklamada Mersin ve Tarsus itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiğini söyledi. Demirpolat, “Narenciye dünyasında yangın çıktı. 15 itfaiye aracımız ve destekli araçlarla canla başla müdahale ediyoruz. Yangının neyden çıktığını bilmiyoruz” dedi.


Fabrika işletme müdürü Cem Ceyhun Aşkın, “Canım yanıyor, ekmek teknem yanıyor. Yüzlerce insan bu yüzden aç kalacak. Limon, mandalina, greyfurt, portakal ne ararsan var. Hepsi heba oldu, çöp oldu yandı gitti” şeklinde konuştu.


Yangının büyük olması nedeniyle ekipler itfaiye araçları, kepçe ve iş makinaları ile yangın müdahale etti.

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