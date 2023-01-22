Mersin'de Nergis Şenliği düzenlendi

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği şenlikte, Başkan Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer nergis tarlasına girerek üretici kadınlarla birlikte nergis hasadı yaptı.

Tarsus'un Pirömerli Mahallesi'nde düzenlenen ve bölge halkının yanı sıra Mersin merkezden de çok sayıda vatandaşın katıldığı şenlikte, ‘Nergis tarlası gezisi ve hasadı', ‘Nergis demeti yapma yarışması', ‘Nergis reçeli yapımı', ‘Nergis yetiştiriciliği' ve ‘Halk oyunları gösterileri' gerçekleştirildi.

“Kadın emeğinin, üretiminin berekete dönüştüğü bir çalışmadayız”

Şenlik alanına gelen vatandaşlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eşi Meral Seçer ve kadın üreticilerle birlikte tarlaya girdi, “bereketli olsun” diyerek nergis hasadı yaptı. En sevdiği çiçeğin nergis olduğunu söyleyen Başkan Seçer, hasat sonrasında, “Şu anda Tarsus'un Çat bölgesindeyiz. Pirömerli köyüne ait bir nergis bahçesi içerisindeyiz. Bacılarımla beraberim. Bugün Nergis Şenliğimiz var. Kadın emeğinin, üretiminin berekete dönüştüğü bir çalışmadayız. Bereketli olsun" dedi.

“İlkini yapıyoruz ama iyi ki yapmışız”

Konuşmasına şenliğin güzel bir havada ve enerjide gerçekleştiğini belirterek başlayan Başkan Seçer, “Gerçekten mis kokulu bir şenlik. Hem nergislerin hem doğanın kokusu, kuşların sesi, güzel Tarsus'umun güzel insanları, Mersin'imin Anamur'a kadar sizlerin de burada oluşturduğu enerji, sinerji burayı mis kokulu yapıyor. Masumiyetin simgesi, dağların kraliçesi, sevgi çiçeği Nergis Şenliğimize hoş geldiniz. İlkini yapıyoruz ama iyi ki yapmışız” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara daha fazla hizmet etmek adına azimle çalıştıklarını kaydeden Seçer, “Ben insanlarımızı çok seviyorum. Sizlerin de bunu gururla söylüyorum; bize gösterdiğiniz sevgi, saygı bizleri gururlandırıyor ama aynı zamanda da duygulandırıyor. Sizlerden bunu gördükçe daha fazla çalışma isteğine kapılıyoruz, sabahları daha erken kalkıyoruz. Aman vatandaşlarımıza mahcup olmayalım, yüzümüz kara çıkmasın, başımız öne eğilmesin istiyoruz, onun için çok çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

“Şenliklerin amacı bu; bir arada olmak, sevgimizi birbirimize hissettirmek, tanış olmak”

Şenlik alanındaki atmosfer ve coşkuyla ilgili de değerlendirme yapan Seçer, “Güzel bir şenlik olmuş. Açık söyleyeyim buraya gelene kadar böyle bir tabloyla karşılaşacağımı bilmiyordum, tahmin etmiyordum. Eşim Meral Hanım oturunca söyledi; ‘Harikulade bir ortam' dedi. Stantlar çok güzel olmuş. Herkes de burada. Mersin'in her bölgesinden insanlar burada. Az önce sohbet ettim, Tarsus'tan, Silifke'den, Çaltıbozkır'dan, Erdemli‘den, Mersin merkezden gelenler. İşte şenliklerin amacı bu; bir arada olmak, sevgimizi birbirimize hissettirmek, tanış olmak. Aynı kimliği taşıyoruz, aynı bayrağın altındayız. Hedefimiz aynı; Ulu Önder Mustafa Kemal'in peşinden gidiyoruz. Bizim yolumuz belli” şeklinde konuştu.

“Tarımda güzel işler yapıyoruz” diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Seçer, özellikle üretici kadınları desteklediklerinin altını çizerek şunları söyledi: “Toprak en helal kazancın olduğu yerdir. Çiftçinin kazandığı her kuruş helaldir. Çiftçilerin ne kadar eziyet ve meşakkat çektiğini anlatmama gerek yok. Biz de özellikle kadın üreticilerimizi desteklemek istiyoruz. Buradaki nergis üretimine destek vermemizin nedeni de bu. Kadınlarımız çalışkandır, taşı sıksa suyunu çıkarır. Bu kadınların enerjisi boşa gitmesin, evde boş yere zamanını geçirmesin. Biz her şeyimizi kadınlarımıza borçluyuz ama onlar daha fazlasını yapmak istiyor. İşte bunu görmek, ‘Çalışayım, ben de ev ekonomisine katkı yapayım' istiyor. ‘Çocuğum üniversitede. Kendi kazandığım paranın keyfi ile ona harçlık göndereyim' istiyor. Onun için kadın üreticileri destekliyoruz.”

“Yörük vatandaşlarımız için güneş enerjisi panel dağıtımını gerçekleştireceğiz”

Başkan Seçer, çadırda yaşayan Yörükler için hayata geçirecekleri güneş paneli projesinin müjdesini de vererek, “Yörük vatandaşlarımız hayatının tamamını çadırında geçirir. Yazın dağlara çıkar, kışın ovaya iner ve onların elektrik enerjisi gereksinimi önemlidir. Bu yıl yeni uygulamaya koyduğumuz güneş enerjisi panel dağıtımını gerçekleştireceğiz. 300 ailemize bunu sağlayacağız" diye konuştu.

Yaklaşık 1 sene sonra gerçekleşecek yerel seçimlerde partisinin aday göstermesi halinde ‘tekrar biz bu işe gönül koyduk, devam etmek istiyoruz' diyerek vatandaşların oyunu isteyeceğini ifade eden Başkan Seçer, “Yine bu partinin belediye başkanı olarak vatandaşımızın oyunu isteriz ama orada da bir değişiklik olur. Çünkü bu halk bana 5 yıllık bir vize verdi. Eğer bu 5 yıllık süre içerisinde vatandaşıma hizmet etmişsem, çiftçinin sesini, hastanın ahını, karnı aç olanın sızısını duymuşsam, kalbimi açmışsam, bana daha önce oy vermeyen de AK Parti'li olan da MHP'li olan da emin olun bana oy verir" dedi.