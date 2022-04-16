Mersin'de nitelikli dolandırıcılık ve yağma çetesi çökertildi: 25 tutuklama

Mersin'de seyir halindeki araçlara taş atarak hasta numarası yapan, fuhuş ve aşk vaadiyle araçları durdurarak nitelikli dolandırıcılık, yağma, hırsızlık ve kasten yaralama olaylarına karıştıkları ileri sürülen 34 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 25'i tutuklandı. Şüphelilerin polislere yakalanmamak için kendi aralarında konuşurken şifreli kelimeler kullandıkları tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus'ta ve otoban yolu üzerinde yola çıkarak araçlara taş atıp hasta numarası yapan, fuhuş ve aşk vaadiyle araçları durdurarak nitelikli dolandırıcılık, yağma, hırsızlık ve kasten yaralama olaylarına karıştıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 4 ay boyunca hem havadan hem de karadan yapılan çalışmalarda, 43 şüpheli tespit edildi. Elde edilen bilgilerin ardından belirlenen adreslere 500 polisin katılımıyla eş zamanlı şafak operasyonu düzenleyen ekipler, 34 şüpheliyi gözaltına aldı. İkametlerde yapılan aramalarda 8 tüfek ve tüfeklere ait 400 fişek ile 294 uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan şahısların çok sayıda yağma, kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanma ve hırsızlık suçlarından kayıtlarının olduğu tespit edildi.

Yakalanmamak için kendi aramalarda kelimeler belirlemişler

Öte yandan, şahısların polislere yakalanmamak için aralarında konuşurken kendilerince kelimeler kullandıkları belirlendi. Paraya say, şikayetçiye mul, arabaya graba, polise manuş, galip, reşit emmi, elbiseye pırtı, olaya çiz, geri vermeye sayımlamak, göstermeye celletmek, alınan malzemeye kertmek, Adana'ya gıdana, kadına zen, kaçmak yerine arşınlamak, ağzını aramak yerine aryalamak, sorun çıkarmaya carlatmak, sormak yerine sunlamak, dolandırmaya baylamak kelimelerini kullandıkları ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 kişi serbest bırakılırken, 32 şahıstan D.Y., S.Y., P.G., N.G., Ç.G., H.O., E.Y., G.G., G.Y., B.O., B.S., H.Y., D.G., B.S., Ş.S., D.I., M.Z., K.O., Ç.Ö., D.Y., S.I., G.I., M.Ç.O., M.O. ve A.I. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, A.O., A.O., Y.G., A.I., D.Y., E.S. ile E.O. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.