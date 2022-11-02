İhlas Haber Ajansı

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Mersin'de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Mersin’de öğrenci servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 6’sı öğrenci 7 kişi yaralandı.

Mersin'de öğrenci servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 6'sı öğrenci 7 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Kocavilayet Mahallesi 21. Cadde üzerinde Seren Kesici'nin kullandığı servis minibüsü ile sürücüsünün adı öğrenilemeyin 33 DKV 71 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada devrilen minibüsteki 6 öğrenci ile kadın otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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