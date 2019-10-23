Mersin'de öğrenciler bando ile tanışıyor

Her hafta iki okulu ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi bando takımı, ziyaret ettiği okullarda öğrencilere bando enstrümanlarını tanıtarak, mini konserler veriyor. Özellikle kırsaldaki okullarda okuyan öğrencilerin, bandoyu televizyonlarda görmesi üzerine uygulamayı başlatan Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliği, öğrencilerin beğenisini kazanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in, Mersin'in her köşesine kültür ve sanat etkinliklerinin ulaştırılması talimatı üzerine programlarını sürekli yenileyen ve geliştiren Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, bando ekibini ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrencilerle buluşturuyor. İlk olarak Kuzucubelen ve Bozön mahallelerindeki okullarda öğrencilerle bir araya gelen bandocular, her hafta iki okulu ziyaret edecek.