Mersin'de öğrenciler "Dünyanın enerjisini ben koruyorum" dedi

Toroslar EDAŞ tarafından uygulanan proje kapsamında Mersin'de bin öğrenci, katıldıkları tiyatro oyunu ile "Dünyanın enerjisini ben koruyorum” dedi.

Toroslar EDAŞ, enerji kaynaklarının verimli şekilde kullanılmasını desteklemek amacıyla 2010 yılından bu yana düzenlediği, 'Enerjimi Koruyorum' projesi ile ilkokul çağındaki öğrenciler arasında enerji tasarrufunun önemine dikkat çekmeye devam ediyor. Proje kapsamında, 7-11 yaş grubu ilkokul öğrencileri bu yıl 'Küsmesin Yıldızlar' isimli tiyatro oyunu ile enerji kaynaklarını kullanırken nasıl tasarruf edebileceklerine dair bilgi edindi.

Toroslar EDAŞ çalışanlarının gönüllülük esasıyla oluşturduğu 'enerjik gönüller' kapsamında 16 gönüllü çalışanının da rol aldığı tiyatro gösterilerini bin öğrenci izledi.

"Dünyanın enerjisini ben koruyorum" sloganı ile 2010 yılından bu yana devam eden proje kapsamında, bugüne kadar 330 gönüllü çalışanın verdiği eğitimler ile 550 okulda 250 binden fazla ilkokul öğrencisi enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda bilgilendirildi.

'Enerjimi Koruyorum' projesi, 2018 yılında dünyanın en önemli sosyal sorumluluk ödül programlarından olan ve 'Kalbi olan şirketler' sloganıyla düzenlenen International CSR Excellence Awards 'En iyi enerji yönetimi Ödülü'nün yanı sıra, yine 2018 yılında 'Altın Pusula Ödülü'ne layık görüldü.