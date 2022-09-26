Mersin'de öğrenciler genel asayiş konularında bilgilendirildi

Mersin'de ilk ve ortaokul öğrencileri, trafik kuralları ve genel asayiş konularında bilgilendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2022- 2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince Dr. Hakan Kundak İlkokulu, Mersinli Ahmet İlkokulu ve Ahmet Hocaoğlu Ortaokulu öğrencilerine yönelik kişisel güvenlik tedbirleri, genel asayiş konuları, trafik kuralları ve 112 Acil Yardım hattının kullanımı konularında bilgiler verildi.

Ekipler, öğrencilerin bu ve benzeri konulardaki sorularını da yanıtladı.