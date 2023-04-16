Mersin'de öğrenciler, sınava okuma salonlarında çalışıyor

Mersin'de eğitim öğretim hayatını sürdüren öğrenciler sınavlara, 'Mersin Büyükşehir Belediyesi Öğrenci Merkezi Okuma Salonunda' hazırlanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, ulaşımdan kurs merkezlerine, ücretsiz çamaşırhaneden yurt hizmetlerine kadar birbirinden önemli hizmetlerden faydalanan öğrenciler, kent genelinde bulunan 9 adet okuma salonu ile de hem sınavlara hazırlanıyor, hem de genel kültürlerini geliştiriyorlar. Bu salondan birisi olan Adnan Menderes Bulvarı Marina Kavşağında bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi Öğrenci Merkezi Okuma Salonu da, 7 gün 24 saat gençlerin yanı sıra tüm Mersinlilerin hizmetinde.

"Amacımız 7/24 gençlerimizin yanında olmak"

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Öğrenci Merkezi Okuma Salonunun, hizmet vermeye başladığını ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Okuma Salonu Sorumlusu Cano Serpil, "Burada, evde çalışma imkanı olmayan veya kaynak kitaba ulaşma sıkıntısı yaşayan gençlerimiz sıcak, samimi ve sakin bir ortamda sınavlarına hazırlanıyor. Okumayı seven gençler de, bu güzide ortamda okuma salonumuzun kitaplarından faydalanmaktadır. Okuma salonumuza gelen ziyaretçilerimize, ücretsiz çay ve kahve ikramı da yapılmaktadır. Aynı zamanda ücretsiz internet hizmeti de sunulmaktadır. Belediye olarak amacımız, 7/24 gençlerimizin yanında olmak" dedi.

"Dışarıda bunları bulamazdım"

YKS'ye hazırlandığını ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Öğrenci Merkezi Okuma Salonundan çok memnun olduğunu söyleyen Sena Bozok isimli öğrenci, "Hizmet ve konfor anlamında çok memnunum. Öğrencinin ekonomik bütçesini desteklediği için, herkese tavsiye ediyorum. Klima, oturma rahatlığı ve sessizliğinden çok memnunum. Dışarıda bunları bulamazdım. Ekonomik olarak daha fazlaya gelirdi" ifadelerini kullandı.

"Bu hizmetler öğrencileri motive ediyor"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Öğrenci Merkezi Okuma Salonunun, öğrenciler için önemli avantajlar barındırdığını söyleyen Fırat Beydilli isimli öğrenci ise "Kütüphaneyi, kullanım şartları ve ulaşım yönünden avantajlı buluyorum. Ayrıca çay kahve ikramları oluyor, o yönden de iyi. 7/24 olmasından dolayı, diğer kütüphanelere göre avantajlı bir hale geliyor. Başkan Vahap Seçer'in öğrencileri desteklemesi, maddi durumu olmayanların sınav ücretlerini ödemesi, kurs ve kütüphaneler açması öğrencileri motive ediyor" diye konuştu.