Mersin'de öğrencilere 12 bin paket bakliyat dağıtıldı

MERSİN (İHA) – Mersin'de, Dünya Bakliyat Günü kapsamında 23 okulda öğrencilere 12 bin paket bakliyat dağıtıldı. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen etkinlikle bakliyat tüketiminin artırılması hedeflenirken, öğrencilere de bakliyatın faydaları anlatıldı.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 3 No'lu Hububat ve Bakliyatın İşlenmesi ve Ticareti Meslek Komitesi öncülüğü, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, MTSO ile Mersin Ticaret Borsası (MTB) işbirliğinde, Dünya Bakliyat Günü dolayısıyla Bakliyat Ürünleri Dağıtım Projesi etkinliği düzenlendi. İlki geçen yıl başlayan ve bu yıl Hüseyin Polat Özel Eğitim Uygulama Okulundaki etkinlikle devam eden organizasyon kapsamında, Mersin genelindeki 23 okulda öğrencilere 12 bin paket bakliyat dağıtıldı.

Bakliyat konusunda farkındalık oluşturmak, insan sağlığı açısından faydalarına dikkat çekmek ve tüketimini artırmak hedefiyle küçük yaşlardan itibaren halkın bakliyat ürünleriyle tanışması adına düzenlenen etkinliğe, Mersin Valisi Ali İhsan Su, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Ulusal Baklagil Konseyi Başkanı ve MTB Başkanı Abdullah Özdemir ile 3 No'lu Komite üyeleri katıldı.

Okudukları şiirler, danslar ve gösterileriyle öğrenciler törene renk katarken, tören sonunda dağıtılan pişirilmiş bakliyat ürünleri de büyük beğeni topladı.

“Sağlık ve ekonomi için önemli bir ürün”

Mersin Valisi Su, etkinlikte yaptığı konuşmada, bakliyatın önemine dikkat çekti. Toplumda, bakliyat konusunda daha çok duyarlılık sağlanması gerektiğini belirten Su, “Çocuklarımıza bakliyatı sevdireceğiz. Hep birlikte bu konuda farkındalığı artıracağız. Bu ürün, sağlığımız yanında ülke ekonomisi, ihracat ve istihdam için önemli. Hep birlikte bakliyat yiyelim, sağlığımıza dikkat edelim, bakliyat üretelim, ihraç edelim, katma değer oluşturalım” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Koca da okullarda başlatılan etkinliğin bu yıl özel uygulama okulunda gerçekleşmesinin ayrı bir önem taşıdığını söyledi. Mersin'in bakliyat şehri olduğunu kaydeden Koca, bu yöndeki etkinliklerin farkındalığın artmasında önemli olduğunu ifade etti.

“Haftada 3 kez bakliyat yemelisiniz”

Birleşmiş Milletler tarafından 10 Şubat'ın resmi olarak Dünya Bakliyat Günü ilan edildiğini hatırlatan Ulusal Baklagil Konseyi Başkanı Özdemir ise, “Hepimiz sağlıklı bir hayat için doğru beslenmeliyiz. Bu nedenle haftada en az 3 kez bakliyat yemelisiniz” diye konuştu.

Bakliyatın özellikle çocuk gelişiminde önemli rol oynadığını vurgulayan Özdemir, kemik ve kas gelişimine, göz ve diş sağlığına faydalarını anlattı. Özdemir, “Bu ürün Anadolu'dan dünyaya yayılmış, bizim topraklarımızın ürünü, değerini iyi bilmeliyiz” ifadelerini kullandı.

MTSO Başkanı Kızıltan da geçen yıl başlayan etkinliğin bu yıl Hüseyin Polat Özel Eğitim Uygulama Okulunda devam ettiğini söyledi. MTSO Hububat ve Bakliyatın İşlenmesi ve Ticareti Meslek Komitesinin yoğun bir çaba içinde olduğunu belirten Kızıltan, “Son 2 yıldır sektörünüze, ülkenize ve insanların sağlığına katkı vermek adına büyük gayret gösteriyorsunuz. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.