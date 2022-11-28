Mersin'de öğrencilere ağız ve diş sağlının önemi anlatıldı

MESKİ Genel Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda devam ettiği su tasarrufu eğitimlerinin yanı sıra, ağız ve diş sağlığı hakkında da öğrencileri bilgilendirdi. Eğitimlerde öğrencilere suyun önemi ve su tasarrufu konusunda detaylı sunum gerçekleştirildi. Sunumla birlikte ağız ve diş sağlığı, doğru diş fırçalama konularının önemi öğrencilere anlatıldı.

Öğrencilere izletilen eğlenceli ve yararlı animasyon videosu ile hemen ardından yapılan soru-cevap bölümünde ise bilgilerin pekiştirilmesi sağlandı. Eğitimin ardından diş fırçası hediye edilen öğrenciler, keyifli dakikalar yaşadı.

MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz, “Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in öncülüğünde 13 ilçede gerçekleştirdiğimiz içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu yatırımlarına ara vermeden devam ediyoruz. Kentimizin altyapı ihtiyaçlarına kalıcı çözümler sunmanın yanı sıra, sosyal faaliyetlerimizi de hız kesmeden sürdürüyoruz. Bu çerçevede öğrencilere verdiğimiz su tasarrufu eğitimleri sayesinde, daha duyarlı ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Ağız ve Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla öğrencilere, tasarrufun yanında hijyen ve ağız sağlığı konusunda bilgiler vererek, geleceğin büyüklerini bilinçlendirmeye katkı sunuyoruz” diye konuştu.