Mersin'de öğrencilere "Güveli İnternet ve Siber Suçlar" semineri

Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Silifke ve Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlileri tarafından öğrencilere yönelik "Güveli İnternet ve Siber Suçlar" semineri düzenlendi.

Mersin'in Silifke İlçesindeki okullarda düzenlenen seminerde siber polisi öğrencileri, "Güvenli İnternet Erişimi, Güvenli Sosyal Medya ve İnternet Bağımlılığı" konusunda bilgilendirildi. Programda, internet üzerinde en çok uygulanan e-hırsızlık yöntemlerini öğrencilere anlatan siber polisi, özellikle basit parolalar, sosyal ağ yönetmeleri, şifresiz wifi ağları, virüs ve programların dolandırıcılıkta kullanıldığını anlattı.

"E-posta ile gelen dosyalara dikkat"

Öğrencileri, kişisel bilgileri güncelleme amaçlı gelen e-postalara itibar etmemeleri konusunda uyaran emniyet görevlileri, e-posta ile gelen dosyalara devamlı şüphe ile yaklaşılması gerektiğini kaydederek, "Bilgisayarınızda mutlaka güncel bir antivirüs programı kurulu olsun. İnternet kafe gibi çok kişinin kullandığı bilgisayarlarda, tarayıcının şifrenizi kaydetmesine izin vermeyin. Zararlı internet içeriklerinden korunmak için, internet servis sağlayıcınızdan güvenli internet hizmetini talep edin. Güvenli İnternet hizmeti ücretsizdir, sizi ve bilgisayarınızı birçok zararlı içerikten korur. Size bedava ürün, hizmet veya ödül vaat eden mesajlardan ve sitelerden uzak durunuz" dedi. Programa katılan öğrenciler, video gösterileri, güvenli internet kullanımı, internette bilgi güvenilirliği, internet bağımlılığı, banka hesaplarının güvenilirliği, internet üzerinden güvenli alışveriş ve bilinçli sosyal medya kullanımı hakkında bilgilendirilirken, merak ettiklerini de soru cevap şeklinde öğrenme fırsatı buldular.