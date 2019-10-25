Mersin'de öğrencilere 'güvenli internet semineri' verildi

Mersin'in Mut ilçesinde öğrencilere 'güvenli internet' kullanımına yönelik seminer verildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğünce, Mut Belediye Konferans Salonunda düzenlenen seminerde, 'güvenli internet ve siber suçlardan korunma yöntemleri' anlatıldı.

Seminerde, internetin önemi, getirdiği kolaylıklarla birlikte karşılaşılan sorunlar, kontrolsüz paylaşım çılgınlığının sonuçları, siber zorbalık, internette her bilgiye güvenilmemesi ve en az 3 kaynaktan araştırılması gerektiği, sosyal paylaşım ve gizlilik ayarları, şifre güvenliği, profil sayfasında paylaşılmaması gereken bilgiler, site güvenliği ve internet bağımlılığı konularında bilgilendirme yapıldı.

Mut İlçe Emniyet Müdürü Zafer Şenocak, ilçede bu tür faaliyetlerin devam edeceğini belirtirken, daha huzurlu, daha güvenli ve daha iyi yaşanılır bir Mut için emniyet güçlerinin her alanda suç ve suçlularla mücadelesinin devam edeceğini söyledi.