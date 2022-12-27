Mersinde öğrenim desteklerinin ilk kısmı öğrencilerin hesabında

YKS sonucu üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarına yerleşmeye hak kazanan öğrencilere, Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen öğrenim yardımının ilk taksiti hesaplara yatırıldı. 7 bin 513 lisans, 4 bin 510 ön lisans olmak üzere, toplam 12 bin 23 öğrencinin faydalandığı öğrenim desteği ile zorlu ekonomik koşullarda eğitim-öğretimlerini sürdüren öğrencilere, bir nebze olsun katkı sağlanması hedeflendiği kaydedildi.

Söz konusu destekten geçtiğimiz yıl toplam 9 bin 93 öğrencinin faydalandığını hatırlatan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, belediye olarak öğrencileri üniversiteli yaptıktan sonra da desteklemeye devam ettiklerini belirterek, "Üniversiteyi kazanan öğrencilerimiz ve aileleri için, ilk yıl en zorudur. Bu dönemde hem barınma, hem yeme-içme, hem de ulaşım, kitap gibi masrafları fazla olur. Bizler de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, ilk yıllarında onlara bir can suyu olarak öğrenim desteğinde bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Ahmet Can Yıldız ise, büyükşehir belediyesinin sağladığı desteğin hem kendisi hem de ailesi için önemli olduğunu, bu sayede daha rahat okuyabileceğini söyledi.